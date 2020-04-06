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Boynukalın'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek çağrısı

Karaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 100 bin lira bağışta bulunurken, tüm iş adamlarına da yardım kampanyasına destek vermeleri çağrısında bulundu.

06.04.2020 14:25 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:25
Boynukalın'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek çağrısı
Karaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 100 bin lira bağışta bulunurken, tüm iş adamlarına da yardım kampanyasına destek vermeleri çağrısında bulundu.

OSB Müdürlüğü binasında yardım kampanyasının başlatılmasıyla ilgili düzenlenen toplantıya, Karaman Valisi Fahri Meral, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Karaman Valisi Fahri Meral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' milli dayanışma kampanyasına Karamanlılar olarak her türlü desteği vermeye çalıştıklarını söyledi. Organize Sanayi Müdürlüğünün önderliğinde kampanyaya destek toplantısı düzenlediklerini belirten Vali Meral, "Kampanyanın başlatılmasının ardından bugüne kadar destek veren herkese ve iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemiz zor durumda kaldığında bu aziz millet her türlü fedakarlığı gösteriyor ve yardımda bulunuyor. Bu da bunun örneklerinden bir tanesidir. Allah böyle salgınları bütün insanlık için bir daha göstermesin diye dua ediyoruz" dedi.

Kampanyaya 100 bin lira destekte bulundu

Toplantıda konuşan Karaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın da, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' milli dayanışma kampanyasına her kesimden bağışlar yapıldı. Biz de Karaman OSB olarak yapılacak olan ilk yönetim kurulu toplantısında bir miktar belirleyeceğiz. Tüm dünyayı sarsan korona virüs salgını nedeniyle ülkemizde de virüsle mücadele hem tıbbi, hem ekonomik, hem de sosyal yönleriyle devam ediyor. 'Evde Kal' sloganlarıyla virüsün yayılması engellenmeye çalışılırken bir yandan da salgının ekonomi dünyasında etkilerinin en aza indirilmesi için çaba gösteriliyor. Bu anlamda verilen destekleri önemsiyoruz. Sanayi ve ekonomi çarkı tökezlerse bunun olumsuz neticesini milletçe hep beraber yaşarız. Personelimizin ve tüketicilerimizin sağlığı her şeyden önemli. Bizler şehrin sanayicileri olarak kendi firmalarımızda hat safhada korona virüs tedbirleri alarak bu çarkı döndürmeye devam ediyoruz" dedi.

Boynukalın, konuşmasının sonunda kendi firması adına 100 bin lira bağışta bulunduğunu da sözlerine ekledi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Karaman, OSB, Güncel
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