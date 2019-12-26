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Boynuna lastik bağlanan köpek ölüme terk edildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir köpek boynuna lastik bağlanarak ölüme terk edildi.

26.12.2019 22:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 22:20 Boynuna lastik bağlanan köpek ölüme terk edildi
'ın ilçesinde bir köpek boynuna lastik bağlanarak ölüme terk edildi.
Çaycuma ilçesinde bir köpeğin boynuna kimliği belirsiz kişiler tarafından lastik bağlandı. Ölüme terk edilen hayvanı gören vatandaşlar durumu Çaycuma Belediyesi'nin Beyaz Masa Bölümüne bildirdi. Hayvan ambulansı Haybulans ile kaldırılan hayvan tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine getirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Veteriner Doğuş Özdil, "Gerekli müdahaleleri yaparak köpeğimizi kontrol altına alıp hemen ameliyata aldım. Yapılması gereken tüm olanaklarımızı kullanarak inşallah köpeğimizi kurtaracağız" dedi.
(İHA)

Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Kaynak: İHA

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