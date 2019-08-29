Haberler» 3. Sayfa» Haber

Boynuna tutunan kene hastanede çıkarıldı

Samsun'da yaşlı kadının boynuna tutunan kene hastanede çıkarıldı.

29.08.2019 17:25 Boynuna tutunan kene hastanede çıkarıldı
Samsun'da yaşlı kadının boynuna tutunan kene hastanede çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKH) hastalığına sebep olup ölümlere yol açan keneler korku ve paniğe sebep olurken, Samsun'da hastaneye başvuran yaşlı kadının boynuna tutunan kene hastanede müdahale ile alındı. Amasya'da ikamet eden 77 yaşındaki H.D. adlı kadın, Samsun'daki oğlunu ziyarete geldi. Boynuna kenenin tutunduğu fark eden H.D., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek keneyi acil serviste aldırdı.

Vücuduna kene tutunan kişilerin sağlık merkezlerine başvurmaları ve keneleri kendilerinin almamaları uyarısı yapıldı. - SAMSUN

Samsun, Kongo, Kırım, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:58   Motosiklet araçla çarpıştı, sürücüsü ağır yaralandı
17:51   Polisten kaçan motosiklet sürücüsü polise çarptı
17:35   Bilimsel gezide "dolandırıcılık" iddiası
17:34   Sokak ortasında pompalı tüfekle cinayet
17:33   Tonlarca domates yola saçıldı
17:33   Kaş'ta kayalıklara çarpan lüks tekne havadan görüntülendi
17:31   Ümraniye'de silahlı çatışma...Ortalığı savaş alanına çeviren çatışma anları kamerada