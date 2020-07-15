Boynundan silahla vurulan adam yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti

Başakşehir'de bir catering firması sahibi tarafından boynundan vurularak ağır yaralanan Oğuzhan Yılmaz (30), 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Başakşehir'de İkitelli Pik Döküm Sanayi Sitesi'nde 2 Temmuz günü yaşanan olayda Oğuzhan Yılmaz çalıştığı et firması için catering firması ile görüşmeye gitmiş, firma sahibi M.S. tarafından boynundan silahla vurulmuştu. Olayın ardından sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yılmaz, acilen hastaneye kaldırıldı. 13 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren iki çocuk babası Yılmaz, hayatını kaybetti.

Yılmaz'ı soğukkanlılıkla vuran iş yeri sahibi M.S. ise tutuklanarak ceza evine gönderildi. - İSTANBUL