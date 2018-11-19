Boyraz, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:30



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:30

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan aday adayı Hulusi Boyraz, seçim gezilerini sürdürerek projeleri ile ilgili bilgiler verdi.Aday adayı Hulusi Boyraz, İhlas Haber Ajansı Malatya Bürosunu ziyaret ederek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dün gerçekleştirilen Temayül Yoklamasını ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Boyraz, büyük bir heyecan içerisinde geçen temayülün tam anlamıyla bir bayram havasında geçtiğini söyledi.Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasete bir düzey getirdiğini kaydeden Boyraz, "Birbirinden değerli arkadaşlarımız bu süreçte yarışıyorlar. Bu kapsamda temayül yoklamasına yoğun bir katılım oldu. AK Parti kültüründe şu vardır. Bizim patronumuz halktır. Yoklama da kim nasıl oy verdiyse, bizim ona boynumuz kıldan incedir. Ama güzel bir şekilde bir mücadele oldu. Bizim içinde iyi geçtiğini düşünüyorum." İfadeleri kullandı.Boyraz, bu yıl temayülde Türkiye genelinde yeni bir sistemin de uygulandığını belirterek elektronik sistemle birlikte sonuçları kimse göremeden, direk Genel Merkeze düştüğünü ve bu şekilde şeffaf olarak yoklamanın gerçekleştiğini söyledi.9 yıldır Malatya'nın büyük bir kurumu olan Esenlik Şirketinin başında olduğunu ve Malatya için büyük hizmetler sunduğunu kaydeden Boyraz, "9 yıldır belediyenin doğrudan ve dolaylı yapısını biliyoruz. Alt yapısını, üst yapısını, bütün işlerin içerisinde olduk. Bu kapsamda Yeşilyurt Belediye Başkanlığı için Allah nasip ederse yola çıktık. Yeşilyurt'un şöyle bir özelliği var. Malatya'nın büyükşehir olması ile birlikte Yeşilyurt ilçemiz metropol bir ilçe oldu. Şuanda nüfus olarak da, ilimizin en büyük ilçesi durumunda. Yeşilyurt yeni gelişen bir bölge ve şehrin yeni yüzü oldu. Gelişmeye müsait, çok güzel bir yapısı var. Bu gelişim sürecinde var olmak, buna katkıda bulunmak ve bu süreçte beraber olmak adına yola çıktık. Yeşilyurt'u markalaştırmak, değerlerini markalaştırmak bizim için bir iftihar meselesi olacak. Her köşesine inşallah değişik projeler yapacağız. Merkezde nüfus yoğunluğunu tamamlanmış yerler var, onların altyapısı ve park bahçe konusunda eksikleri var. Malatya'nın özellikle havadar bir bölgesi olan Konak, Gündüzbey, Yeşilyurt ve Yeşil Vadi ile ilgili daha yaşanılabilir yerler kurulabilir." diye konuştu.Boyraz, AK Parti Belediyeciliği ile birlikte halkın hizmetle buluştuğunu dile getirerek "AK Partili belediyelerin girişinde farkı hemen görürsünüz. Yolundan, suyundan, pırıl pırıl oluşundan, parkından bahçesinden hemen göze çarpar. Çünkü halkın içerisinden gelen bir iktidar var. 16 yılda geldiğimiz noktaları bir gezin Anadolu şehirlerini bir gezin bütün tarihi binalarıyla, yollarıyla, suyuyla, parkıyla ayağa kalkmış pırıl pırıl şehirler görürsünüz" ifadelerine yer verdi.Aday adayo Boyraz, Yeşilyurt görev verilmesi durumunda, ilçesindeki eksikleri tamamlayacaklarını ve daha prestijli bir yaşam alanı sunacaklarını dile getirdi. - MALATYA