Boyun Germe Ameliyatı Hakkında Merak Edilenler!

Yüz duygu ve düşüncelerin izlerini taşır, yaşam öyküsünü anlatır, geçmiş ile gelecek arasındaki fiziksel bağlantıyı kurar. Yüz kim olduğunuzu tanımlamaz, ancak insanların kişiyi tanımlamasını sağlar. Bu nedenle yüz deformitelerinin yeniden yapılandırılması estetik cerrahinin en önemli alanlarından birisi olmuştur. Eğer görünüşte kişiyi rahatsız eden unsurlar varsa estetik cerrahi ile bu sorunlar cerrahi ve cerrahi olmayan çeşitli tekniklerle giderilebilir.

Yaşlandıkça, yüz ve boyun karakteristik değişikliklere uğrar. Cilt kırışıklıkları gelişir ve elastikiyet kaybı olur, kas ve yağ sarkmaları oluşur, kemik iskeleti kaybolur ve tüm yüzde hacim bozuklukları ortaya çıkabilir. Sonuç olarak da daha yaşlı ve daha yorgun bir görünümle hissedilen canlılık ve enerji yansıtılamaz hale gelebilir.

Botoks ve dolgu estetikleri

Bu durumda yüz ve boyun bölgesindeki yaşlanma belirtileri belirlenerek duruma göre en uygun tedavi tekniği ile yeniden genç bir görünüm oluşturmak için kişiye özel bir tedavi planı hazırlanabilir.

Bazı kişilerde erken yaşlanma belirtileri de ortaya çıkabilir, bunları önlemek için enjeksiyon tekniklerinden faydalanılabilir. Enjekte edilebilir dolgu malzemeleri ve botoks uygulaması ile yüze hacim kazandırılabilir ya da istenirse hacim azalması da yapılabilir.

Nefertiti botoksu ve massetter botoksu ile çene ve boyun bölgesi inceltilip gençleştirilebilir ya da dolgu enjeksiyonu ile hacim eksiklikleri giderilebilir. Ameliyatsız teknikler olarak bilinen bu tekniklerde iyileşme sürecine gerek olmaz, ağrı ya da sızı hissedilmez, üstelik operasyon geçirildiği de anlaşılmaz. Yüz daha genç ve estetik bir görünüme kavuşur, duygu ve düşünceler daha pozitif bir şekilde yansıtılabilir.

Daha ileri seviye yaşlanma belirtilerinde cilt germe operasyonları uygulanabilir. Anestezi altında uygulanan cerrahi operasyonlarla yüz ve boyun bölgesindeki yaşlanma belirtileri kalıcı bir şekilde giderilebilir.

Yüz kişilerin kimliğinin önemli bir parçasıdır. Birçok insan için yıpranmış, sarkık, yaşlanan yüz ve boyun görünümü güven ve özsaygı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

Ellerin yanı sıra, yüz ve boyun daha görünürdür; çevresel faktörlere ve UV ışınlarına maruz kalırlar. Yüz germe ve boyun ameliyatlarının amacı, yüze ve boyuna daha pürüzsüz, daha genç ve estetik bir görünüm kazandırmaktır.

Cilt elastikiyeti: Yüz germe ameliyatı için ideal bir aday, belirli bir oranda elastikiyeti koruyan cilde sahip olmalıdır. Prosedür, cildi sıkılaştırmak; çizgileri, kırışıklıkları ve kıvrımları düzleştirmek için kaldırma ve gerdirmeyi içerir.

Aşırı gevşek cilt: Yüzünüzde ve boynunuzda sarkma varsa, yüz germe için iyi bir aday olabilirsiniz. Kırışıklıkların görünümünü sıkılaştırmak ve azaltmak için cerrahi germe prosedürü uygulanabilir.

Yüz kemik yapısı: İyi tanımlanmış yüz kemik yapısı, yüz germe ameliyatı ile optimal sonuçlar için kozmetik değişimleri desteklemeye yardımcı olur. Yüz hacmi eksikse, kök hücrelerinizi içeren kendi doğal yağınızı kullanılarak yağ grefti ile yüzünüz desteklenebilir.

Kaynak: Bültenler