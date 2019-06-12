Boyun ve bel ağrıları için yeni klinik yöntemler İKÇÜ'de anlatıldı

Kursa, akademisyen, klinisyen ve fizyoterapi-rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin ilgisi yoğun oldu.Kursun eğitmenliğini, Dünya Fizyoterapi Konfederasyonundan en iyi eğitimci ödülü alan Marquette Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Guy Simoneau yaptı.

Boyun ve bel ağrısına sahip hastalar için yeni klinik yöntemler…

4 farklı grupta incelenen boyun hastaları,baş ağrısının eşlik ettiği boyun ağrısı (servikojenik), yayılan ağrı (kök basısına bağlı), hareket koordinasyon bozukluğu ile görülen boyun ağrısı (whiplash ilişkili bozukluklar), hareket kısıtlılığı görülen boyun ağrısı olarak sınıflandırılarak; her grup hastası için anahtar bulgular ve kanıtlarla desteklenen kilit tedavi yöntemleri verildi.

4 farklı ağrı türü…

Bel ağrısı için Klinik Uygulama Kılavuzları Kursunda ise hastalar 4 farklı grupta incelendi. Hareket kısıtlılığı olan bel ağrısı, hareket koordinasyon bozukluğu ile görülen bel ağrısı, alt ekstremite ağrısı ile görülen bel ağrısı ve yayılan ağrı karakterinde bel ağrısı vakalarına tamamlayıcı anatomi ve patofizyoloji bilgisiyle değerlendirildi.

Ayrıca klinik kılavuzlarda bulunmayan lumbar spinal stenoz, kauda equina ve spondiloliztezis gibi seçilmiş patolojiler ele alındı.

Kaynak: Bültenler