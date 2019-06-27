27.06.2019 14:04
Haberler » Güncel » Haber

Boz ayı yavrusu yola indi

Boz ayı yavrusu yola indi

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde yavru bir boz ayı yol kenarına indi.

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde yavru bir boz ayı yol kenarına indi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yavru ayı, görevlilerce ormanda bulunan annesinin yanına bırakıldı.
Torul ilçesinde  Zigana dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı yoluna inen yavru boz ayı ilgi odağı oldu. Yol kenarında duran yavru ayı vatandaşlar tarafından yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru ayıyı ormana götüren ekipler, burada annesinin gelmesini bekledi. Bir süre sonra anne ayının görünmesiyle ekipler, yavruyu ormana bırakarak ayrıldı.


- Torul
Kaynak: DHA
zigana dağı , gümüşhane , torul , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:22 Nallıhan sanayi esnafı yaşanan sellerden mağdur
16:22 Canik Belediyesinden taziye çadırı uygulaması
16:22 Sanal alemin "tuzakları" panelde tartışıldı
16:22 Çatak Çayı'nda rafting keyfi - VAN
16:22 Bartın'da park çalışmaları
16:21 Yaralı kuşun imdadına itfaiye yetişti
16:21 NATO'dan S-400 açıklaması