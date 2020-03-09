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Bozankaya, Bükreş'e 100 troleybüs ihraç edecek

Daha önce Romanya'nın Temaşver ve Yaş şehirlerinin açtığı toplamda 32 araçlık tramvay ihalesini kazanan Bozankaya, Bükreş'e de 100 troleybüs ihraç edecek.

09.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:00
Bozankaya, Bükreş'e 100 troleybüs ihraç edecek
Daha önce Romanya 'nın Temaşver ve Yaş şehirlerinin açtığı toplamda 32 araçlık tramvay ihalesini kazanan Bozankaya, Bükreş 'e de 100 troleybüs ihraç edecek.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Romanya, Bükreş, Ekonomi
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