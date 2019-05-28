Bozayı Nemrut Dağı'nda görüntülendi

Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı'nda bozayı kameraya yansıdı.
Nemrut Dağı zirvesindeki Nemrut Kalderası, doğal güzelliklerin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve çeşitli kuş türleri ile bitki örtüsünü bünyesinde barındırıyor.
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan ve el değmemiş doğasıyla her yıl çok sayıda turisti ağırlayan Nemrut Krater Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Doğal güzelliği dolayısıyla ekoturizm potansiyeli yüksek olan bu alanda çok sayıda göçmen kuş türünün yanı sıra, keklik, ördek, martı, kaya kartalı, tavşan, tilki, kurt ve ayılara rastlanıyor.
Nemrut Dağı'nda bozayının yiyecek araması kameralara yansıdı.
Dağın güneydoğu yamacındaki bozayının, dere yatağında yiyecek aradıktan sonra karları aşarak zirveye ulaştığı görüntülendi.
Bir süre kayalıklarda gezinen bozayı, daha sonra gözden kayboldu.
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Kaynak: AA