Haberler » Güncel » Bozayının köpeklerle mücadelesi kameraya kaydedildi - Haber

Bozayının köpeklerle mücadelesi kameraya kaydedildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayan bozayının köpeklerle mücadelesi, cep telefonu kamerasına kaydedildi.

06.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:48 Bozayının köpeklerle mücadelesi kameraya kaydedildi
'ın ilçesinde yiyecek arayan bozayının köpeklerle mücadelesi, cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Bölgede bir süre önce etkili olan kardan dolayı tamamen beyaza bürünen Sarıkamış ilçesinde aç kalan bir bozayı ilçe merkezi yakınına indi.
Çevrede yiyecek arayan bozayı, 2 köpeğin saldırı girişimine uğradı.
Köpeklerle bir süre mücadele edip kendisini ısırmalarına izin vermeyen bozayı ardından etrafı izleyip yiyecek arayışını sürdürdü.
Bozayı köpeklerin uzaklaşmasıyla çöplükte yiyecek bulmaya çalıştı.
Köpekler ile bozayının mücadelesi çevredeki vatandaşlarca da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Sarıkamış, Kars, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:02   Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı - Haber
15:02   Burdur'da madde bağımlılığını yenen 20 kişiye iş imkanı - Haber
15:01   120 kiloluk yayın balığının yanında böyle poz verdiler - Haber
15:01   Zeytinburnu'nda hırsızlık şüphelisini sosyal medya paylaşımı yakalattı - Haber
14:57   Gümüşhane'de 2019 yılında 2 bin 163 gıda denetimi gerçekleştirildi - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
6.01.2020 15:12:13