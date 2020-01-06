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Bozayının köpeklerle mücadelesi - KARS

Yiyecek arayan bozayının köpeklerle mücadelesinden görüntü.

06.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:24
Yiyecek arayan bozayının köpeklerle mücadelesinden görüntü. Bozayının köpeklerle mücadelesi kameraya kaydedildi
KARS - 'ın ilçesinde yiyecek arayan bozayının köpeklerle mücadelesi, cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Bölgede bir süre önce etkili olan kardan dolayı tamamen beyaza bürünen Sarıkamış ilçesinde aç kalan bir bozayı ilçe merkezi yakınına indi.
Çevrede yiyecek arayan bozayı, 2 köpeğin saldırı girişimine uğradı.
Köpeklerle bir süre mücadele edip kendisini ısırmalarına izin vermeyen bozayı ardından etrafı izleyip yiyecek arayışını sürdürdü.
Bozayı köpeklerin uzaklaşmasıyla çöplükte yiyecek bulmaya çalıştı.
Köpekler ile bozayının mücadelesi çevredeki vatandaşlarca da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Bozayının köpeklerle mücadelesi - KARS

Sarıkamış, Kars, Güncel

Kaynak: AA


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