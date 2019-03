Kaynak: İHA

Bozbey: "Bursalı kararını verecek"BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, hakkındaki asılsız söylemlere tepki gösterdi. "Birileri ahlak dışı, insanları rencide eden, farklı konuma koyan tutum sergiliyor. Herkesin ailesi, çocuğu var. Bunları yapan her kimse Allah huzurunda asla hakkımı helal etmeyeceğim" ifadelerini kullanan Bozbey, Bursalılar'ın kararı vereceğini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde kentin her mahallesine giderek vatandaşlarla görüşüyor.Gün içinde Demirtaş Mahallesi ve İsmetiye Mahallesi'nde halkla bir araya gelen Bozbey, esnaf ve pazaryeri ziyareti yaparak sorunları dinledi. Mustafa Bozbey akşam saatlerinde de çok sayıda derneğin buluşmalarına katıldı.Bursa Gaziantepliler Derneği'ne CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın ile birlikte ziyarette bulunan Mustafa Bozbey vatandaşlarla kucaklaştı. 20 yıllık tecrübesiyle Bursa'yı da gülümsetmek istediklerini ifade Mustafa Bozbey, "Nilüfer'de 20 yıldır yaptıklarımız ortada. Yerel seçim süreci yaşıyoruz. Seçim sürecinde tüm partileri, adayları ziyaret ederek tebrik ettim ve 'Arkadaşlar birbirimizin yüzüne bakamayacak ifadelerde bulunmayalım. Birbirimize karşı saygılı olalım. Demokratik seçim süreci olsun ve hizmetlerimizle yarışalım" dedim. Allah'a şükür alnımız da temiz. Mustafa Bozbey'i herkes tanıyor. Geriye bakınca başarı da var. Herkesten güzel ilgi görüyoruz ve güzel bir hikayemiz var. 'Senin neyin var?' diye sorarlar insana. Bir şeyi söylerken nasıl yüzüne bakacak durumda olacaksın. Birileri ahlak dışı, insanları rencide eden, farklı konuma koyan tutum sergiliyor. Herkesin ailesi, çoluk çocuğu var. Bunları yapan her kimse Allah huzurunda asla hakkımı helal etmeyeceğim. Yalan, dolan ahlak dışı ifadelerin artık toplumumuzda yer bulmaması gerek. Millet biliyor bizi. Teraziye koyduğunda biz terazide güçlü şekilde ağır geldiğimiz için dengelemeye çalışıyor. Bursalı kararını verecek. Biz kimseyi ötekileştirmeyen anlayışla bu günlere geldik. 31 Mart'tan itibaren nasıl anlayışta olduğumuzu Bursalılar görecek" dedi.Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın ile birlikte daha sonra Gülbahçe Mahallesi'ne geçti. Meşalelerle içinde karşılanan Bozbey ve Aydın, sloganlar eşliğinde konuştu. Bozbey, "Elmasbahçeler ve Bursa'nın diğer bölgeleri de Nilüfer gibi olmayı hak ediyor. Neden birileri kendi yönettikleri yerde yapamadı da Nilüfer'de yapılanı görmüyor, ya da görmek istemiyor. Gönül gözü kapalı olunca gözleri de görmez olur insanın. Sen de yöneticilik yaptın yıllardır biz de. Bizim yönettiğimiz kent Bursa'nın merkezi oldu, Türkiye'de insani gelişim standartlarında 5. sıraya yükseldi. Senin kentin listede yok. Böyle olunca Bozbey de büyükşehire aday olunca kıskanmamak mümkün değil tabi" diye konuştu.Mustafa Bozbey, Bursa Karaelmas Zonguldaklılar Derneği'ni de ziyaret etti. Başkan Erol Taşçı ve üyelerle bir araya gelen Bozbey'e sürpriz isimler de eşlik etti. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ile eski ANAP Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan da Bozbey'den seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yaşar Okuyan, Mustafa Bozbey'in başarılarının ortada olduğunu belirterek, demokratik bir seçim olmasını ve hak edenin kazanacağına inandığını söyledi.Mustafa Bozbey aynı gece Demirtaş Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Zafer Halk Oyunları Derneği, Rumeli Federasyonu ile Kosova-Üsküp Türkleri Dayanışma Derneği'ni de ziyaret etti.Mustafa Bozbey, gecenin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem ile birlikte Bursa Karadenizliler Gecesi'ne katıldı. Bozbey gecede, horon oynayanlara eşlik ederek yaşanan coşkuya ortak oldu.