Bozbey: Cumalıkızık ve Çevresi Turizmden Hak Ettiği Payı Alacak

Kaynak: İHA

Cumalıkızık Mahallesi'ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, öncelikli sorunları 31 Mart sonrasında hemen çözeceklerini söyledi. Bozbey, "Cumalıkızık ve çevresinin turizmden hak ettiği en iyi payı almasını sağlayacağız" dedi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey pazar gününü Bursa'nın tarihi mahallesi Cumalıkızık'ta geçirdi. Bozbey, eşi Seden Bozbey ve CHP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Özgür Erdursun ile birlikte gittiği Cumalıkızık Mahallesi'nde ilgiyle karşılandı. Mahallede esnaf ve halkla buluşan Bozbey sorunları dinledi. Cumalıkızık'a gezmeye gelenler ve esnafın büyük ilgisiyle karşılaşan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Cumalıkızıklılar'a teşekkür ettiler."Öncelikli sorunlar hemen çözülecek"Cumaklıkızık ve diğer Kızık köylerinin turizmden hak ettiği değeri alacağını ifade eden Mustafa Bozbey, "Cumalıkızık bizim için çok önemli bir turizm alanı. Burası sorunları çözülmemiş bir bölge. 31 Mart sonrası Cumalıkızık'ın öncelikli sorunları hakkında adımlar atılacak. Hafta sonları buralara yoğun ilgi var. Burada en çok otopark sorunu çok var. İmar ve diğer sorunlarının çözülmemiş olması üzücü bir durum. Cumalıkız ve diğer Kızık köyleri gibi Misi, Gölyazı ile bu turizm alanlarını mutlaka birbirleriyle entegre etmek ve buraların birer destinasyon merkezi olarak değerlendirilmesi gerek. Atacağımız adımlarla sorunları çözerek buraların turizmden hak ettiği değeri almasını sağlayacağız. Bu alanlarda kalkınma kooperatiflerini destekleyerek yerel üreticinin de ürünlerini pazarlamasını hedefliyoruz. Buralara gelen misafirler en iyi şekilde ağırlanmalı. Buradaki yerli halkı ve gelen tüm misafirleri gülümsetmek arzusundayız" dedi. - BURSA