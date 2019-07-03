Bozbey'den Başkan Büyükerşen'e ziyaret

Başkan Büyükerşen'in Eskişehir'de çok önemli hizmetlere imza attığını belirten Bozbey, "Ustaların ustası Yılmaz Büyükerşen Türkiye'de belediyeciliğin önderidir" diyerek kendisine başarılar diledi.

Hayata geçirdiği başarılı çalışmalar ile Nilüfer'i Bursa'nın örnek ilçesi yapan Mustafa Bozbey, Başkan Büyükerşen'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da katıldığı ziyarette Başkan Büyükerşen'i kutlayan Bozbey, "Bursalılar için kapı komşusu haline gelen Eskişehir, Hocamıza bir kez daha güvenerek doğru olanı yaptı. Sayın Hocamızın vizyonuyla bu dönemde de Eskişehir halkının gururlanacağı projeleri imrenerek takip edeceğiz. Ustaların ustası, sevgili ağabeyim Yılmaz Büyükerşen Türkiye'de belediyeciliğin önderidir. Kendisini canı gönülden kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.

Bozbey'in ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Büyükerşen 31 Mart seçim sonuçlarında en çok üzüldüğü kentlerden birinin Bursa olduğunu belirtti. Büyükerşen "Yeşile hasret kalan Bursa'nın hak ettiği belediyecilik anlayışı ile tanışması için 31 Mart seçimleri büyük bir şanstı. Ankara'ya, İstanbul'a ne kadar sevindiysem Bursa için de bir o kadar üzüldüm. Yıllardır yaptığı hizmetler ile Nilüfer'i Bursa'nın gözbebeği yapan Bozbey, inanıyorum ki ilerleyen dönemlerde Bursa için çok önemli çalışmalara imza atacaktır" dedi.