Bozbey'den Her Mahalleye Kreş Vaadi

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, mahalle kreşleri yapacaklarını söyledi.Bozbey, Değirmenönü Mahallesi'nde vatandaşlarla biraraya geldi. CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Özgür Erdursun'un da eşlik ettiği Bozbey, kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Değirmenönü Meydanı'nda halka seslendi. Mini bir mitinge dönüşen buluşmada Bozbey, bölgenin, Bursa'nın en geri kalmış yerlerinden biri olduğunu vurguladı. Mahallenin eksiklerini iyi bildiklerini ifade eden Mustafa Bozbey, "Bursa'yı kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına dört bir yanıyla öncü ve lider kent yapmak boynumuzun borcu. Değirmenönü Mahallesi'nde parkınız, taziye eviniz, gençlerin ve çocukların sporla buluşacağı alanlar yok. Bu bölgeyi maalesef Bursa'nın en geri kalmış haline getirdiler" diye konuştu.Her mahalleye kreşBozbey, mahalle kreşleri yapacaklarının altını çizerek, "Kreş, sosyal alan, çalışma alanları konusunda yapacağımız projelerle, kadınlar da, çocuklar da, gençler de, engelli ve yaşlılar da gülümseyecek" dedi.Çocukların ve gençlerin kültür sanat ve sporla buluşacağı alanlar oluşturacaklarını vurgulayan Mustafa Bozbey şöyle devam etti:"Spor kulübü olmayan mahallelerde, spor kulübü kurulmasına öncülük edeceğiz. Spor kulüplerine destek olarak, çocuklara ve gençlere spor yapma imkanı sunacağız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi, kültür sanatla da buluşturacağız. Mahallede sosyal, kültürel ve spor alanı yapmazsanız, çocuklar, gençler, kadınlar nereye gidecek? Bunları çözeceğiz. Gençler bizim geleceğimiz."Pazar alanlarının üstünü kapatacaklarını belirten Bozbey, "Pazar alanlarını, insanların huzurlu alışveriş yapabileceği ortamlar haline getireceğiz. Yeşil alanları ağaçlandıracağız. Buralara kimse sahip çıkmamış. Programımızda öncelikli olarak bu bölgeler olacak. Bursa'da değişimin başladığı, sorunların çözülmeye başladığı gün 31 Mart olacak. Su ve ulaşımı, Bursalılar pahalıya kullanmayacak. Öğrencilerimiz, ulaşımı en ucuza kullanacaklar. Alt yapı meselesini de çözeceğiz" şeklinde konuştu.Kimseyi ötekileştirmediklerinin ve ötekileştirenlerin karşısında durduklarını vurgulayan Bozbey, Bursa'nın ve Bursalıların adayı olarak 31 Mart seçimlerinde vatandaşlardan destek istedi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkan Adayı Özgür Erdursun ve CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş ile birlikte, Değirmenönü Mahallesi'nde bulunan esnafı tek tek gezerek, hayırlı işler diledi. Bozbey, pazar alanını da ziyaret ederek, hem pazar esnafı hem de vatandaşlarla görüştü. Bozbey, Değirmenönü Mahallesi'ndeki temaslarını, Bingöl Karlıova İl ve İlçe Kültür Dayanışma Derneği, Bursa Değirmenönü Erzurumlular Derneği, Bursa Artvin Borçka Gençlik Kültür Dayanışma Derneği ve Değirmenönü Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret ederek tamamladı.Bozbey, Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı münasebetiyle düzenlenen geceye katıldı. Atatürk Spor Salonu'ndaki gecede Mustafa Bozbey, vatandaşlarla horon tepti. Gecede, Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı Nuri Uğurlu, Bozbey'e katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi. - BURSA