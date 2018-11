Bozbey: "Nilüfer'de Sürdürülebilir Kalkınmayı Sağlayabilmek İçin Çalışıyoruz"

15 Kasım 2018 Perşembe 16:16



Nilüfer Belediyesi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler UCLG-MEWA tarafından Türkiye 'de 22 belediye ile yürütülen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi Nilüfer Çalıştayı"na ev sahipliği yapıyor.Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler UCLG-MEWA tarafından yürütülen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi Çalıştayı'nın sekizinci ayağı Nilüfer Belediyesi'nde yapılıyor. Nilüfer "Barış Meclisi"nde düzenlenen çalıştay iki gün sürecek.Dünya genelinde her türlü eşitsizliğin ve ayrımcılığın yok edilmesi, bütün insanların barış ve refah içinde yaşamalarının sağlanması maksadıyla düzenlenen çalıştaya Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey , başkan yardımcıları, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman , UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz ve Nilüfer Belediyesi çalışanları katıldı.Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasında belediyelere önemli görevler düştüğünün altını çizdi. Başkan Bozbey, "Her geçen yıl yerel yönetimlerin imkanları bir bir azalsa da, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi ve yerelde yaygınlaştırılması için tüm mahalli idareler çok önemli bir göreve sahiptir. Bu sorumluluktan hareketle, biz de 1999'dan bugüne değişimi yönettiğimiz Nilüfer'de hem vizyon, hem misyon, hem de politikalarımızda 'Ekonomik, sosyal ve çevre konusunda sürdürülebilirlik' boyutlarına yer veriyoruz. Stratejik hedeflerimizi, proje ve faaliyetlerimizi de bu kapsamda planlıyoruz. 1999'dan bu yana, imkanlarımızı zorluyor, hatta kimi zaman Türkiye'de yapılmayanı, her türlü riski göze alarak gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Demokrasi, özgürlük, katılımcılık, sosyal belediyecilik, eşitlik ve vicdan olarak belirlediğimiz odak noktalarımızdan da ilham alarak, Nilüfer'i, yaşanabilir bir şehir haline getirmek ve kentimizde sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilmek için canla başla çalışıyoruz. Bugüne geldiğimizde, bunu büyük ölçüde başardığımıza inanıyorum" dedi.İnsani Gelişme Vakfı'nın bu yıl da Nilüfer Belediyesi'ne, Çok Yüksek İnsani Gelişme Ödülü verdiğine dikkat çeken Bozbey, "186 ilçe arasından 65 kıstasa göre aldığımız bu ödül, ilçe olarak değerlendirildiğinde il ve büyükşehir belediyelerinin dahi yapamadığı hizmetleri yapan ve en önemlisi, bu hizmetleri sürdürülebilir kılan bir kurum haline geldiğimizin bir göstergesi. Yereldeki faaliyetlerin kalkınmayı yönlendirme konusunda büyük bir potansiyeli olduğunun farkındayız. Bu sebeple toplumun tüm kesimlerini kapsayan ve kır-kent demeden Nilüfer'in her noktasına ulaşan sürdürülebilir kalkınmayı destekleyici proje ve faaliyetlerle örnek ve lider bir kurum olma çabamız sürecek" diye konuştu.UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman da, etkili bir kalkınmanın, çok aktörlü bir yönetim anlayışla sağlanabileceğini söyledi. Duman "Yerel, ulusal ve küresel seviyede yönetişimin her kademede var olması, hizmette sürdürülebilirliğin ve hesap verebilirliğin, toplumun her kesiminin yönetimde söz alması olmazsa olmazdır. Bugün yönetişim konusunda önemli çalışmaları bulunan UCLG-MEWA Yerel Yönetişim Komitesi Eş Başkanı Nilüfer Belediyesi ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi Nilüfer Çalıştayı'nı gerçekleştirmek bizim için ayrı bir önem ifade etmektedir" dedi.Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde gerçekleştirilen çalıştayın açılış sunumunu ise UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz yaptı. Korkmaz, sunumunda UCLG-MEWA tarafından 2016-2030 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanan Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler üzerine konuştu.UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırılması Pilot Projesi Nilüfer Çalıştayı öncesinde Başkan Mustafa Bozbey ile bir araya geldi. - BURSA