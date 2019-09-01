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Bozcaada açıklarında gemi su almaya başladı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir Türk gemisi su almaya başladı.

01.09.2019 19:28 Bozcaada açıklarında gemi su almaya başladı
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir Türk gemisi su almaya başladı. Su alan gemiyi kurtarmak için römorkör sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bozcaada açıklarında demirli olan Türk bayraklı 41 metre uzunluğundaki 'Kanuni D.S.' isimli geminin kaptanı, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne telsizden çağrı yaparak geminin baş kısmından su aldığını söyledi. Geminin kaptanı su alan geminin batmaması için kıyıya doğru seyir haline geçti. Geminin kurtarılması için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait olan 'Kurtarma-6' römorkörü sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Bozcaada, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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