Bozcaada Beşiktaşlılar Derneği'nden Atatürk için mevlit

ÇANAKKALE'nin Bozcada ilçesi Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutup, pilav dağıttı.

Türkiye'de adada kurulan ilk ve tek taraftar derneği olan Bozcaada Beşiktaşlılar Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için mevlit okutup, pilav hayrı yaptı. Alaybey Camii'nde kılınan öğle namazının ardından siyah beyazlı taraftarlar, pilav kazanlarının başına geçerek, hem cemaate hem de çevredekilere pilav dağıttı.

Bozcaada Beşiktaşlılar Derneği'nin kurucularından Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, "Bugün hepimiz için çok anlamlı bir gün. Ata'mızı anıyoruz, tüm yurdumuzda. Cumhuriyeti bize emanet eden ve özgür, bağımsız topraklarda yaşamamızı sağlayan Ata'mız için Beşiktaşlılar Derneği olarak geçen sene olduğu gibi bu sene de önce mevlid-i şerif ardından da pilav ikramında bulunduk" dedi.

Bozcaada Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Özgür Yaşar ise "Biz bu hayrı düzenlediğimiz için dernek olarak gururluyuz. Bundan sonra her 10 Kasım'da devam ettireceğiz. 10 Kasım'da Ata'mızı unutmayacağız" diye konuştu.