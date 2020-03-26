Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bozcaada'da 180 hanenin pazar ihtiyacı karşılandı

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında halk pazarı kurulmadı.

26.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:42
Bozcaada'da 180 hanenin pazar ihtiyacı karşılandı

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında halk pazarı kurulmadı. Bozcaada Belediyesi ekipleri, 180 ailenin siparişlerini alıp, evlerine götürdü.

Bozcaada Belediyesi kararıyla, adada koronavirüs tedbirleri kapsamında, halk pazarı kurulmadı. Ada halkı da ihtiyaçlarını sıraladıkları listeleri belediye ekiplerine ulaştırdı. 180 ailenin siparişleri, belediye ekiplerince alınıp, evlerine götürülerek teslim edildi.Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Viral salgın tehdidi dolayısıyla belediye başkanlığımız tarafından geçici olarak durdurulan halk pazarı, belediye vasıtasıyla halkımızın evlerine kadar ulaştı. Sosyal yalıtımı desteklemek için ve vatandaşlarımızın toplu olarak bir alanda bulunmasından kaynaklanabilecek riskleri ortadan kaldırmak için alınan karar sonrası, söz verdiğimiz gibi, yaklaşık 180 hanenin pazar ihtiyaçları toplanan siparişlere göre evlerine kadar götürüp teslim edildi. Hem tedarikçimiz hem de dağıtımda görevli belediye çalışanları hijyen kurallarına tamamen uymuştur. Halkımızın hijyen kurallarına tamamen uymalarını önemle tavsiye ediyorum. Hem tedarikcimize hem de gün boyu ter döken belediye personelimize halkım ve şahsım adına teşekkürü borç bilirim. Herkesin emeğine sağlık" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Bozcaada, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bozcaada'da 180 hanenin pazar ihtiyacı karşılandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ece Seçkin’den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı Haberler
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı
Kimlere koronavirüs testi yapılmalı? Bakan Koca tek tek sıraladı Haberler
Kimlere koronavirüs testi yapılmalı? Bakan Koca tek tek sıraladı
Bakırköy Adliyesi’nde koronavirüs vakası! Mahkemeler karantinaya alındı Haberler
Bakırköy Adliyesi'nde koronavirüs vakası! Mahkemeler karantinaya alındı
Van’da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor Haberler
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Emine teyze ’Kuzularım aç yem istiyorum’ dedi, gönüllüler torun sandı Haberler
Emine teyze "Kuzularım aç yem istiyorum" dedi, gönüllüler torun sandı
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yazın bahçesine davet etti Haberler
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yazın bahçesine davet etti
Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu Haberler
Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu
Koronavirüsün Türkiye’de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı Haberler
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:51: Havalimanında mahsur kalan yabancı yolcular yurda yerleştirildi - Haber 18:50: Yurt dışından gelen 98 kişi, Bolu'da yurda yerleştirildi (2) - Haber 18:50: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez sektör temsilcileriyle görüştü - Haber 18:48: KKTC'de korona virüs vakası 56'ya yükseldi - Haber 18:47: Kuşadası Belediyesi'nde 'Evde Çalış' dönemi - Haber 18:10: Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir - Haber 18:00: Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı - Haber 17:24: ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı - Haber 17:22: Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir - Haber 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor - Haber 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler 09:37: Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır - Haberler