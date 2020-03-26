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Bozcaada'da 180 hanenin pazar ihtiyacı karşılandı

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında halk pazarı kurulmadı.

26.03.2020 21:49 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:49
Bozcaada'da 180 hanenin pazar ihtiyacı karşılandı

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında halk pazarı kurulmadı. Bozcaada Belediyesi ekipleri, 180 ailenin siparişlerini alıp, evlerine götürdü.

Bozcaada Belediyesi kararıyla, adada koronavirüs tedbirleri kapsamında, halk pazarı kurulmadı. Ada halkı da ihtiyaçlarını sıraladıkları listeleri belediye ekiplerine ulaştırdı. 180 ailenin siparişleri, belediye ekiplerince alınıp, evlerine götürülerek teslim edildi.

Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Viral salgın tehdidi dolayısıyla belediye başkanlığımız tarafından geçici olarak durdurulan halk pazarı, belediye vasıtasıyla halkımızın evlerine kadar ulaştı. Sosyal yalıtımı desteklemek için ve vatandaşlarımızın toplu olarak bir alanda bulunmasından kaynaklanabilecek riskleri ortadan kaldırmak için alınan karar sonrası, söz verdiğimiz gibi, yaklaşık 180 hanenin pazar ihtiyaçları toplanan siparişlere göre evlerine kadar götürüp teslim edildi. Hem tedarikçimiz hem de dağıtımda görevli belediye çalışanları hijyen kurallarına tamamen uymuştur. Halkımızın hijyen kurallarına tamamen uymalarını önemle tavsiye ediyorum. Hem tedarikcimize hem de gün boyu ter döken belediye personelimize halkım ve şahsım adına teşekkürü borç bilirim. Herkesin emeğine sağlık" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Bozcaada, Güncel

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