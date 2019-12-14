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Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli

Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeliÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

14.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:38
'da feribot seferlerine fırtına engeli
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığının yapıldığı Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından Bozcaada ilçesinde bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Fırtına nedeniyle Bozcaada'dan saat 14.00, Geyikli'den ise saat 15.00 seferleri iptal edildi.
Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi, Bozcaada, Güncel

Kaynak: DHA


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