29.06.2019 14:51
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Bozcaada'da gergin anlar

Bozcaada

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde önceki gece 4 kişi ile kavga eden Ramazan Öksüz, aldığı darbeler sonrası hayatını kaybetmişti.

Çanakkale 'nin Bozcaada ilçesinde önceki gece 4 kişi ile Kavga eden Ramazan Öksüz , aldığı darbeler sonrası hayatını kaybetmişti. Olay sonrası adada gergin saatler yaşanıyor.

Bozcaada'da bir eğlence mekanı çıkışında 4 kişi tarafından yumruk ve tekme darbeleriyle ağır yaralanan 31 yaşındaki Ramazan Öksüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Öksüz'ün yüzünde ve vücudunda çok sayıda kırık tespit edilmiş, olay yerinde kalbinin durduğu belirlenmişti. Yaşanan olay sonrası adada gergin saatler yaşanmaya başladı. Olayın duyulmasıyla birlikte gece saatlerinden itibaren adalılar, Ramazan Öksüz'ün kaldırıldığı hastaneye akın ettiler. Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin de sabaha kadar hastanede bekledi.

Adadaki gerginlik, bugün de devam ediyor. Çok sayıda adalı, Bozcaada İlçe Emniyet Amirliği önünde toplanarak yetkililerden bilgi almaya çalışıyor. Amirlik önünde dönem dönem tartışmalar yaşanıyor. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
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