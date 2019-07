Bozcaada'da gün batımında nikah ve evlilik teklifi

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da tatilciler, gün batımını izlemek için Polente Burnu'na akın ediyor. Evli çiftlerin aşklarını tazelediği bölge, sayısız evlilik teklifi ve nikaha da ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin, köyü bulunmayan tek ilçesi olma unvanına sahip Kuzey Ege'nin incisi Bozcaada, yaz aylarında çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Eski Rum Mahallesi'ndeki evlerin rengarenk kapı ve pencereleri, duvarlarındaki resimleri ve çiçekleri önünde selfie çeken tatilciler, bakir koylarda ise denizin keyfini çıkarıyor. Akşamları ise masaları deniz ürünleriyle donatılan şirin restoranlarda yemek yiyerek günün yorgunluğunu atıyor.

Bozcaada'da son yıllarda, hiçbir tesis bulunmayan Polente Burnu mevkisi ilgi görmeye başladı. Adanın en batısındaki Polente Burnu, her gün, gün batımında yüzlerce tatilciyi ağırlıyor. Gün boyu adanın bakir koylarında denize giren tatilciler, akşama doğru ise eşyalarını toplayıp, yer kapabilmek için Polente Burnu'nun yolunu tutuyor. Alanda 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşuyor. Araçlarına yer bulamayanlar ise geri dönmek zorunda kalıyor.

Tatilciler, yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ve portatif masaları bozkır örtüsü üzerine kuruyor. Kimileri ise yere oturmayı tercih ediyor. Hazırlıksız gelenler için kamp sandalyesi kiralayanlar dahi oluyor. Gündüz plajları dolduran tatilcilerin neredeyse yarısı Polente Burnu'nda güneşin yavaş yavaş alçalmasını ve deniz ile kavuşup gözden kaybolacağı anı heyecanla bekliyor. Tatilciler, beraberlerinde getirdikleri içecekleri yudumlarken, gün batımı eşliğinde romantik anlar yaşıyor.

Evli çiftler aşklarını tazelerken, gençler ise kız arkadaşlarına evlilik teklif ediyor. Nişanlı çiftler ise nikahlarını burada kıydırmayı tercih ediyor. Bugüne kadar sayısız evlilik teklifi, nişan ve nikahın yarı sıra doğum günü kutlamalarına ev sahipliği yapan Polente Burnu'nda hafta sonu da inşaat mühendisi Can Ali Aksu (36), televizyoncu ve gazeteci kız arkadaşı Seçil Kırbaş'a (29) evlilik teklif etti. Özel olarak hazırlanan bir masaya kız arkadaşını getirerek sürpriz yapan Aksu, tatilcilerin şaşkın bakışları arasında evlilik teklifini yaptı, 'evet' yanıtını alınca da Kırbaş'ın parmağına yüzüğünü takarak, evliliğe giden yolda ilk adımı attı.

Çok anlamlı bir evlilik teklifi yaptığını belirten Can Ali Aksu, "Uzun yıllardır Bozcaada'ya gelip gidiyoruz ve burası bizim için çok değerli ve anlamlı. Uzun yıllar unutmayacağımız, hatırlayacağımız bir anımız olsun istiyorduk. O yüzden özellikle ben bu teklifi Bozcaada'da yapmayı arzu ettim. Güzel de olduğunu düşünüyorum. Artık Bozcaada'nın bizim hayatımızda daha farklı bir yeri olacak. Bizim için özeldi, artık daha özel Bozcaada" dedi.

Büyük mutluluk yaşayan Seçil Kırbaş ise, "Çok tatlı bir sürpriz oldu. Umarım beraber geçiririz bir ömrü. Bozcaada artık bizim için daha anlamlı" diye konuştu.

Evlilik teklifini de aynı alanda yaptığını anlatan Mustafa Başyurt (31) ise nişanlısı Su Ürünleri Mühendisi Buse Eryılmaz Başyurt (28) ile nikahlarını da yine Polente Burnu'nda kıydırdı. Yuvarlak bir koktelyl masasının çevresine davetliler için sandalyeler konularak Polente Burnu'nda mini bir nikah salonu oluşturuldu. Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, Buse Eryılmaz Başyurt ile Mustafa Başyurt çiftinin nikahını kıydı. Alandaki tüm tatilciler de bu anlara şahitlik etti.

Buse Eryılmaz Başyurt, "Biz Bozcaada'yı çok seviyoruz. Burası bizim evimiz gibi. Ben ilk 'eveti'mi de burada söylemiştim. İkinci 'evet'i de burada söylemek nasip oldu. Çok mutluyuz. Mutluluğu isteyen herkes umarım bizden çok daha fazla yaşar" diye konuştu.

Mustafa Başyurt da, Bozcaada'yı çok sevdiklerini ifade ederek, "Bu bizim için bir hayaldi ve bu hayelimizi gerçekleştirdik. Böyle bir mutluluk umarım herkese nasip olur" dedi.

Nikahı kıyan Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, "Bozcaada'da gün batımının izlendiği Polente mevkii, cazibe merkezlerinden birisi olmaya başladı. Burada çok sayıda nikah kıyıyoruz. İnşallah güzel bir birlikteliğin adımını çok güzel bir noktada atmış olduk. Kendilerine mutluluklar diliyorum. Nikah için de burayı seçmeleri nedeniyle kendilerine Bozcaada Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyorum" diye konuştu.



- Çanakkale