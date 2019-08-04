Haberler» Güncel» Haber

Bozcaada'da Homeros Okumaları Günleri

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi'nde bu yıl 18incisi düzenlenen Ozanın Günü ve Homeros Okuma etkinliği Salhane'de gerçekleştirildi.

04.08.2019 16:51 Bozcaada'da Homeros Okumaları Günleri
ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi'nde bu yıl 18incisi düzenlenen Ozanın Günü ve Homeros Okuma etkinliği Salhane'de gerçekleştirildi. Bu senenin Ozanı ise Gökçenur Ç. oldu.
Salhane'de gerçekleştirilen Ozanın Günü ve Homeros Okuma etkinliği'ne yüzlerce şiirsever katıdı. Etkinlik, Yunanistan'dan gelen Elizabet Kovi ile Pembe Akgün, İzmirli ozanın mısralarını Eski Yunanca ve Türkçe olarak sunmasıyla başladı. Homeros'un İlyada ve Odysseia adlı destanlarındaki kadın kahramanlar Prof. Dr. Haluk Şahin'in verdiği bilgilerle anlatıldı. Troya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan etkinlikte, Helen karakterini anlattı.
Türk şiirinin önemli şairlerinden Haluk Şahin, Cevat Çapan ve Gökçenur Ç. Ozanın Günü ve Homeros Okuma etkinliği kapsamında şiirlerini okudu.



Yunanistan, Bozcaada, Homeros, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:40   Manisa'da süt toplama aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
18:37   ŞANLIURFA Suriyelileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı
18:36   DHA YURT BÜLTENİ-16
18:35   Günün Özeti
18:35   Otobüs otobüse çarptı: 12 yaralı
18:35   Keşmir'de gerilim artıyor
18:34   Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreni - Açılış kurdelesi kesimi