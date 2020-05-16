Bozcaada'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı.

Bozcaada'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı
16.05.2020 21:47 | Son Güncelleme: 16.05.2020 21:47
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı.

Çanakkale'nin tatil cenneti Bozcaada ilçesinde, İlçe Umumi Hıfsızsıhha Kurulu kararı gereğince 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararda, "İlçemizde Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak için 18 Mayıs 2020 tarih ve saat 08.00 itibariyle sokağa maskesiz çıkmanın yasaklanmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Maskesiz sokağa çıkanlara idari para cezası uygulanacağı belirtilirken, bir diğer tatil cenneti ilçelerden biri olan Gökçeada'da da 15 Mayıs Cuma günü maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilmişti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, Bozcaada, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü Haber
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü
ABD’de ilk koronavirüs vakasının tarihi daha erken olabilir Haber
ABD'de ilk koronavirüs vakasının tarihi daha erken olabilir
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Haber
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
ABD’li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Koronavirüslü olduğunu söyleyen alkollü kişi, gece vakti ortalığı ayağa kaldırdı Haber
Koronavirüslü olduğunu söyleyen alkollü kişi, gece vakti ortalığı ayağa kaldırdı
Haberler››Güncel››Bozcaada'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:18: ABD Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişi'nin görevden alınmasına soruşturma - Haber 01:14: Aydın'da inşaattan düşen işçi öldü - Haber 01:06: İran'da ordu çekirge istilasına karşı harekete geçiyor - Haberler 01:04: ABD yönetiminden Uluslararası Ceza Mahkemesine "İsrail" tepkisi - Haber 01:02: Almanya'dan Kayseri'ye getirilen 157 kişi, karantinaya alındı - Haber 00:54: İSTANBUL-SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DENETİMLERİ GECE  DE DEVAM ETTİ - Haber 00:36: ABD'de ilk koronavirüs vakasının tarihi daha erken olabilir - Haber 00:17: Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü - Haberler 23:40: Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı - Haberler 23:39: Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı - Haber