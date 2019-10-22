Bozcaada'da tiyatro festivali 26 Ekim'de başlayacak

Çanakkale
'nin Bozcaada
ilçesi 26-28 Ekim'de 1. Tenedos Tiyatro Festivali'ne ev sahipliği yapacak.
"Bozcaada'da 3 gün 3 gece tiyatro" temalı festivale Bozcaada Kaymakamlığı, Bozcaada Belediyesi, Bozcaada Turizm işletmecileri Derneği (BOZTİD) ve işletmeciler destek veriyor.
Oyuncu Yasin Özcan'ın koordinatörlüğünü yaptığı festivalde, Cem Zeynel Kılıç, Özlem Öçalmaz, Kayhan Berkin ve Deniz Karaoğlu izleyiciyle buluşacak.
Festival kapsamında oyunculuk atölyeleri, çocuk oyunları, söyleşiler, konserler ve sürpriz etkinlikler gerçekleştirilecek.