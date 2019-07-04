04.07.2019 14:31
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Bozcaada'da yat yangını

Bozcaada

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki yat limanına bağlı bir yatta henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki yat limanına bağlı bir yatta henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın, erken müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.

Olay sabah saatlerinde Bozcaada yat limanında meydana geldi. Barış Kılınç, alışveriş yapmak için çarşıya gittiği sırada kendisine ait 'Cape Town' isimli Türk yatından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve vatandaşların ortak müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Ufak çaplı yangında yaralanan olmazken, teknede maddi hasar meydana geldi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Cape Town, Çanakkale, Bozcaada, Güncel

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