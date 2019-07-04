04.07.2019 14:41
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Bozcaada'da yatta yangın

Bozcaada

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yatta çıkan yangın söndürüldü.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yatta çıkan yangın söndürüldü.
Bozcaada Yat Limanı'na demirleyen Barış Kılınç'a ait Türk bayraklı "Cape Town" isimli yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Limandakiler durumu fark ederek sahil güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler ve çevredekiler, alevlere müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle yatın salonu ve kamarasında hasar meydana geldi.
Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
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