30.06.2019 16:48
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Bozcaada'daki dayaktan ölümle ilgili 11 kişi sorgulanıyor (2)

Bozcaada

TOPRAĞA VERİLDİÇanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, eğlence mekanı çıkışı dövülerek, öldürülen Ramazan Öksüz'ün cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldıktan sonra saat 01.00'de feribot ile Bozcaada'ya getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, eğlence mekanı çıkışı dövülerek, öldürülen Ramazan Öksüz 'ün cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu 'nda otopsi yapıldıktan sonra saat 01.00'de feribot ile Bozcaada'ya getirildi. Öksüz'ün cenazesi, bu sabah hastane morgundan alınıp, Cumhuriyet Mahallesi Lale Sokak'taki babaevinin önüne getirildi. Anne Kibariye Öksüz ve baba Halil İbrahim Öksüz ile kız kardeş Jale Öksüz Aydın, tabuta sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü.
Ramazan Öksüz'ün cenazesi, öğle vakti, baba ocağından sonra Alaybey Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine; Öksüz ailesinin yanı sıra Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz , Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, şarkıcı Feridun Düzağaç ile çok sayıda kişi katıldı. Ramazan Öksüz'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Alaybey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale),


Kaynak: DHA
Bursa Adli Tıp Kurumu , Ramazan Öksüz , Bozcaada , Güncel

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