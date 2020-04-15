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Bozcaada feribot seferleri haftada bir güne düşürüldü

Çanakkale'nin turistik Bozcaada ilçesine düzenlenen feribot seferleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında haftada bir gün yapılacak.

15.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:10
Bozcaada feribot seferleri haftada bir güne düşürüldü
Çanakkale 'nin turistik Bozcaada ilçesine düzenlenen feribot seferleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında haftada bir gün yapılacak.
Bozcaada Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam İbrahim Gültekin başkanlığında toplandı. Toplantıda, Kovid-19 önlemleri konusunda yeni tedbirlerin alınmasına karar verildi.
Bu kapsamda pazartesi ve cuma günü karşılıklı olarak toplam 4 seferin gerçekleştirildiği Bozcaada- Geyikli arasındaki feribot seferleri, tedbirler kapsamında her hafta cuma günü karşılıklı ikişer sefere düşürüldü.
Seferlerin Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve 17.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00 ile 18.00'de yapılacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Seferlerde kargo, kurye, gıda taşıyan araçların dışında sadece lojistik destek sağlayan araçlara öncelik verilecek. İnşaat malzemesi taşıyan araçların geçişine izin verilmeyecek. İnşaat malzemesi taşıyan araç sahipleri Bozcaada Kaymakamlığına başvurdukları takdirde ve 15 günden sık olmamak kaydıyla yapılacak özel sefer ile malzemelerini adaya getirebilecekler. Zaruri durumlar haricinde, rutin seferlerde günübirlik araç ile yolcu gidiş ve gelişlerine müsaade edilmeyecek. Olağan dışı durumlar haricinde hiçbir surette ek sefer yapılmayacak."

Kaynak: AA

Etiketler: İbrahim Gültekin, Çanakkale, Bozcaada, Geyikli, Güncel
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