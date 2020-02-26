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Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada'ya yapılacak feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.

26.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:16Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle 'ya yapılacak feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan 'ye saat 18.00 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 19.00'da yapılması planlanan seferler gerçekleştirilemeyecek.
Seferler, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale dönecek.
Bugün Gökçeada-Kabatepe hattındaki seferlerden bazıları fırtına nedeniyle yapılamamıştı.

Ege Denizi, Bozcaada, Geyikli, Güncel

Kaynak: AA

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