27 Kasım 2018, 09:44
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Bozcaada Seferlerine Fırtına Engeli

Bozcaada Seferlerine Fırtına Engeli

Çanakkale’de, Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de, Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, bugün Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den saat 11.00 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlarda seferler normal olarak sürüyor. - ÇANAKKALE Kuzey Ege,Çanakkale,Bozcaada
27 Kasım 2018 Salı 09:44