Haberler » Güncel » Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinde yeni iptaller - Haber

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinde yeni iptaller

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinden 4'ü daha iptal edildi.

27.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:22Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinde yeni iptaller
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle ve feribot seferlerinden 4'ü daha iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında hizmet veren GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, saat 14.00'teki Bozcaada- ve 15.00'teki Geyikli-Bozcaada seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.
Açıklamada, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 18.00 ve Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 20.00 seferinin de aynı gerekçeyle iptal edildiği bildirildi.
Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugün yapılması planlanan karşılıklı ikişer sefer, fırtına dolayısıyla programdan kaldırıldı.

Gökçeada, Bozcaada, Geyikli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
12:04  Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz mi?
27.02.2020 15:06:38