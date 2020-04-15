Bozcaada'ya feribot seferleri haftada 1 güne düşürüldü

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesine koronavirüs tedbirleri kapsamında feribot sayısı haftada 1 güne düşürüldü.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüs, halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Türkiye'de de görülen salgın nedeniyle önlemlere her geçen gün yenileri eklenerek vaka sayısının önüne geçilmeye çalışılıyor. Bozcaada İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulunca yapılan toplantıda, koronavirüs önlemleri konusunda yeni tedbirlerin alınmasına karar verildi. Buna göre; Bozcaada- Geyikli hattında haftada 2 gün olan feribot seferleri haftada 1 güne düşürüldü.

Bozcaada İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun 15.04.2020 günü yapılan toplantısında alınan kararlarla ilgili yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Geyikli-Bozcaada arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş haftada 1 gün (Cuma günü) Bozcaada'dan 07: 15-17: 00, Geyikli'den 08: 00-18: 00 olarak hizmet verecektir. Yapılacak bu seferlerde kargo, kurye, gıda taşıyan araçlar vb. lojistik destek sağlayan araçlara öncelik verilecektir. Bu rutin seferlerde inşaat malzemesi taşıyan araçların geçişine izin verilmeyecektir. İnşaat malzemesi taşıyan araç sahipleri Bozcaada Kaymakamlığı'na başvurdukları takdirde (15 günden sık olmamak kaydıyla) özel sefer ile malzemelerini getirebileceklerdir. Zaruri durumlar haricinde, bu rutin seferlerde günübirlik araç ve yolcu gidiş-gelişlerine müsaade edilmeyecektir. Olağandışı durumlar haricinde hiç bir surette ek sefer yapılmayacaktır. Bu kararlar toplantı tarihi olan 15 Nisan Çarsamba gününden itibaren yürürlüktedir. Halkımıza önemle duyurulur."