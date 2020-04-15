Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Bozcaada'ya feribot seferleri haftada 1 güne düşürüldü

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesine koronavirüs tedbirleri kapsamında feribot sayısı haftada 1 güne düşürüldü.

15.04.2020 19:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:08
Bozcaada'ya feribot seferleri haftada 1 güne düşürüldü

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesine koronavirüs tedbirleri kapsamında feribot sayısı haftada 1 güne düşürüldü.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüs, halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Türkiye'de de görülen salgın nedeniyle önlemlere her geçen gün yenileri eklenerek vaka sayısının önüne geçilmeye çalışılıyor. Bozcaada İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulunca yapılan toplantıda, koronavirüs önlemleri konusunda yeni tedbirlerin alınmasına karar verildi. Buna göre; Bozcaada- Geyikli hattında haftada 2 gün olan feribot seferleri haftada 1 güne düşürüldü.

Bozcaada İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun 15.04.2020 günü yapılan toplantısında alınan kararlarla ilgili yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Geyikli-Bozcaada arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş haftada 1 gün (Cuma günü) Bozcaada'dan 07: 15-17: 00, Geyikli'den 08: 00-18: 00 olarak hizmet verecektir. Yapılacak bu seferlerde kargo, kurye, gıda taşıyan araçlar vb. lojistik destek sağlayan araçlara öncelik verilecektir. Bu rutin seferlerde inşaat malzemesi taşıyan araçların geçişine izin verilmeyecektir. İnşaat malzemesi taşıyan araç sahipleri Bozcaada Kaymakamlığı'na başvurdukları takdirde (15 günden sık olmamak kaydıyla) özel sefer ile malzemelerini getirebileceklerdir. Zaruri durumlar haricinde, bu rutin seferlerde günübirlik araç ve yolcu gidiş-gelişlerine müsaade edilmeyecektir. Olağandışı durumlar haricinde hiç bir surette ek sefer yapılmayacaktır. Bu kararlar toplantı tarihi olan 15 Nisan Çarsamba gününden itibaren yürürlüktedir. Halkımıza önemle duyurulur."


Kaynak: DHA

Etiketler: Ege Denizi, Bozcaada, Geyikli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı Haberler
Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haberler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti
DSÖ’den Trump’ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum Haberler
DSÖ'den Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Haberler
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü
Derby County’den sonra Ferdi’ye bir talip daha Haberler
Derby County'den sonra Ferdi'ye bir talip daha
Haberler ›› Güncel ››Bozcaada'ya feribot seferleri haftada 1 güne düşürüldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:36: Dışişleri Bakanlığı Kovid-19 salgını kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor - Haber 20:34: Devrek'te iş yerini kahvehaneye çeviren şahsa ve müşterilerine ceza yağdı - Haber 20:34: Adıyaman'da kavga eden gruba sosyal mesafe ihlalinden para cezası - Haber 20:30: Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 167'ye yükseldi. - Haber 20:28: NATO Genel Sekreteri'nden Kovid-19 döneminde "terör örgütleri cesaretlenebilir" uyarısı Açıklaması - Haber 20:18: Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı - Ekonomi 20:12: Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak - Haber 20:02: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi - Haber 19:48: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı - Haberler 19:12: Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi - Spor 19:10: ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu - Haberler