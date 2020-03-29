Bozcaada'ya sefer sayısı haftada 2 güne düşürüldü

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesine kororonavirüs tedbirleri kapsamında feribot sefer sayısı haftada iki güne düşürüldü.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüs, halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Ülkemizde de görülen salgın nedeniyle önlemlere her geçen gün yenileri eklenerek vaka sayısının önüne geçilmeye çalışılıyor. Bozcaada İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kaymakam İbrahim Gültekin başkanlığında yapılan toplantıda, koronavirüs önlemleri konusunda yeni tedbirlerin alınmasına karar verildi. Buna göre günde karşılıklı olarak toplam 4 seferin gerçekleştirildiği Bozcaada-Geyikli arasındaki feribot seferleri tedbirler kapsamında, Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere iki güne düşürüldü.

Tedbirlerin salgının yayılımının engellenmesine yönelik olarak yapıldığının belirtildiği kurul kararında; "İlçemizde Covid-19 hastalığının yayılımını engellemeye yönelik sosyal hareketliliği kısıtlamak için, ilçemize giriş çıkışta tek bağlantı görevi gören Gestaş'a ait feribotun haftada iki gün, pazartesi ve cuma karşılıklı günde iki sefer yapmasına, özel sebepler haricinde diğer günlerdeki seferlerin iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan ilçeye dışarıdan işçi getirilmesi de sınırlandırıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, zorunlu olmadıkça adaya dışarıdan işçi getirilmemesinin istendiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Zorunluluk sebebiyle getirilen tüm işçilerin 29 Mart tarihinden itibaren 1 gün öncesinde emniyet ve jandarma birimlerimize kimlik bilgilerinin verilerek getirilmesi gerekmektedir. Getirilen işçilerin kaydı alınıp, gerekli sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra adaya girişine izin verilecektir. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz."

Kaynak: DHA