Bozcaada Yarı Maratonu ve 10K koşusu için kayıtlar başladı

Yeni bir "koşu" çağını selamlayan yeni kampanyasıyla koşucuları hız ve performanstan ziyade kişisel bir kendini iyileştirme dönüşümüne davet eden adidas, bu çağrısına Bozcaada Yarı Maratonu'nu da dahil ediyor. adidas ana sponsorluğunda ve Bozcaada Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Bozcaada Yarı Maratonu 9 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yarı maraton ve 10K Koşusu'nun yapılacağı organizasyonda katılımcılar, iki güne yayılan etkinliklerle unutamayacakları farklı bir koşu deneyimi yaşayacaklar.

Sporun yaşamları değiştirebilme gücüne inanan adidas, herkesi kendini aşmaya ve sporla dönüşmeye davet ettiği Bozcaada Yarı Maratonu'nu benimsediği sürdürülebilirlik vizyonuyla şekillendirmeye bu yıl da devam ediyor. En temiz maraton iddiasıyla devam edecek koşuda bu yıl plastik atık kirliliğine karşı daha fazla adım atılması ve daha fazla ağaç dikimi hedefleniyor.

Adanın doğal güzelliği, temiz havası, tarihi dokusunun sporla birleştiği adidas Bozcaada Yarı Maratonu, katılımcıları daha aktif bir yaşama davet ederken kurgusu ve verdiği mesajlarla doğa ve çevre bilincine de katkıda bulunmayı hedefliyor.Katılımcıları bu yıl, yarış heyecanın daha yukarı taşınacağı sürpriz etkinlikler, doğaya dokunan özel projeler ile bir koşudan çok daha fazlası bekliyor.