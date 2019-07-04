04.07.2019 15:56
Haberler» Güncel» Haber

Bozcaada yatta çıkan yangını Sahil Güvenlik ekipleri söndürdü

Bozcaada yatta çıkan yangını Sahil Güvenlik ekipleri söndürdü

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde, yat limanında bağlı bulunan yatta çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.


ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde, yat limanında bağlı bulunan yatta çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
Bozcaada'ya gelen Çeşme Limanı'na kayıtlı Türk bayraklı 'Cape Town' adlı yatın sahibi Barış Kılınç ve beraberindekiler, çarşıya alışverişe gitti. Bir süre sonra yattan dumanlar yükselme başladı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti. Yangın tüpleriyle yapılan müdahale ile alevler büyümeden söndürüldü.
Yatın salon ve yatakhane bölümündeki ahşap ve bez malzemelerin zarar gördüğü belirlendi.

- Çanakkale
Kaynak: DHA
Ege Denizi, Çanakkale, Bozcaada, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:39   'Anadolu Farm' davasında 3 tahliye
17:38   Mağazanın camını taşla kırıp, telefonları çaldılar
17:38   Caz Festivali'nden Minik Cazseverler için günübirlik festival
17:37   Cipin uçurumdan yuvarlandığı kazada ölen anne- kız toprağa verildi
17:36   Çorlu tren kazası davasında heyetin çekilme talebi kabul edilmedi
17:36   Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
17:36   Fransa'da dava edilen horozun ilk duruşması görüldü: Ötüşü anormal seviyede gürültülü