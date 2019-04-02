Bozçelik'ten Ahde Vefa Platformu'na Ziyatet

Türkiye'nin önde gelen önemli ailelerine yaptığı ziyaretler ile son günlerde adından sıkça söz ettiren siyasi danışman Taner Akkuş imzalı Platform, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aydın İl Müdürü Seyfi Bozçelik ile eşi Ebru Bozçelik'i genel merkezinde ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi özel kaleminden Selim Bozçelik'in de ağabeyi Aydın İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Ahde Vefa Platformu'nun gerçekleştirdiği buluşmaları takdirle takip ettiklerini vurguladı.

BOZÇELİK: TÜM YÖNETİCİLERİ KUTLUYORUM

Ahde Vefa toplum olarak hepimizin ihtiyaç duyduğu bir yaşam tezahürüdür diyen Bozçelik, "Bu güzel oluşuma imza atan kardeşimiz siyasi danışman Taner Akkuş'u ve Platform başkanı Nuran Kırlak ile tüm yöneticilerini kutluyorum" dedi.

"GÖNÜLLERE KÖPRÜ OLUŞTURUYORUZ"

Platform başkanı Nuran Kırlak, "Ziyaretlerimizin tüm amacı toplumumuzun sarılmaya yüz tutmuş kanayan en önemli yaralarından biri olan gönül kırgınlıklarını onarmaya yöneliktir. Yüce mevlamızda zaten bizlere bunu tavsiye etmiştir. Dolayısıyla bizlerde mümkün olduğunca ülkemizin bekası ve refahı için bir şekilde taşın altına elini koymuş önemli ailelere ziyaretler yaparak gönüllere köprü oluşturuyoruz. Gönüllü olarak yaptığımız bu projemize fırsat ve imkan tanıyan tüm devlet büyüklerimize de çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ziyaretimize gelerek bizi onurlandıran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aydın İl Müdürü Sayın Seyfi Bozçelik ve çok değerli eşi Ebru Bozçelik hanım ve bu güzel buluşmaya vesile olan danışmanımız Taner Akkuş'a Platformumuz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Platform, 'Ahde Vefa buluşmaları' projesi kapsamında Erbakan, Osmanoğlu, Gürses, Kiraz, Özal ve Kısakürek ailesi gibi bazı önemli aileler ile birlikte buluşmalar gerçekleştirdi.