Haberler » Güncel » Bozdağ, beyaza büründü - Haber

Bozdağ, beyaza büründü

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 2 bin 157 rakımlı Bozdağ Mahallesine mevsimin ilk karı düştü.

27.12.2019 18:51 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:53
'in ilçesindeki 2 bin 157 rakımlı Bozdağ Mahallesine mevsimin ilk karı düştü.
Bölgenin karla kaplanması kartpostal tadında görüntülerin oluşmasını sağlarken, bölgeye gelen İzmirliler kartopu oynamanın sevincini yaşadı.
ilçesinden gelen Tolga , AA muhabirine yaptığı açıklamada "Kar olduğunu duyduk. İşimiz de müsaitti gelip görmek istedik. Hakikaten çok güzel. İzmir'de çok fazla kar görmediğimiz için ayrıca keyif aldık." dedi.
Mehmet Akkuş ise arkadaşlarıyla birlikte zirve tırmanışı yaptıklarını dile getirerek, "İzmirli olarak kara hasretiz. Arkadaşlarla böyle bir organizasyon yaptık. Güzel bir aktivite oldu. Şansımıza gerçekten güzel bir hava var. Karlı orman yolunda yürüyüş yaptık." diye konuştu.
Esnaf Halil Faruk Otçu da Bozdağ'a yılın ilk karının düştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:
"Temennimiz kayak merkezimizin açılması. Bu sayede önümüzdeki günlerde insanların buraya akın edeceğini tahmin ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanımızın talimatlarıyla, bu sene kayak merkezimizde çalışmalar başlamış. Önümüzdeki yıl inşallah açılacaktır. İnşallah yılbaşında daha hareketli günler bekliyoruz."
Bozdağ, beyaza büründü

Karşıyaka, Ekinci, Ödemiş, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:20   Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü - Haber
20:20   "Gitme Ey Yolcu" oyunu Beyoğlu'nda gençlerle buluştu - Haber
20:19   Saman ve silaj fiyatındaki artış besicileri zora soktu - Haber
20:18   Ankara Kızılay Meydanı'nda otobüs yangını - Haber
20:18   AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanaktan zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner... - Haber
19:50   Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Haber
19:34   Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü - Haber
17:57   Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Haber
17:50   Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
27.12.2019 20:21:13