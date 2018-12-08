Bozdağ'da Kış Manzarası

08 Aralık 2018 Cumartesi 13:01



08 Aralık 2018 Cumartesi 13:01

İZMİR'in Ödemiş ilçesinin yüksek kesimlerindeki mahallerinden Bozdağ'ın zirvesi beyaza bürünürken, ortaya doyumsuz bir manzara çıktı.İzmir şehir merkezine 110, Ödemiş ilçe merkezine 26 kilometre mesafedeki Bozdağ, kış mevsimiyle birlikte beyaz örtüyle kaplanmaya başladı. 1135 metre yüksekliğindeki Bozdağ'ın zirvesinde doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Bozdağ'a gitmek için en uygun dönemin kar seviyesinin yoğun olduğu aralık ve mart ayları arası olduğu belirtildi. Kayak ve snowboard sevenlerin gözü ise Bozdağ Kayak Merkezi'ne çevrildi. Ancak birkaç yıl önce çığ tehlikesi nedeniyle kapanan tesis, hala hizmet vermiyor.Buna rağmen bölgeye gitmek isteyenler, İzmir'den özel araçla ya da toplu ulaşımla Bozdağ'a ulaşabiliyor. Kış turizmi için göze çarpan bölgedeki dağ köyleri ise doğa tutkunları için adeta çekim merkezi olarak öne çıkıyor.Ödemiş Belediye Başkanı AK Partili Mahmut Badem, amaçlarının Bozdağ'da kayak merkezini canlandırarak, cazibe merkezi haline getirmek olduğunu söyledi.- İzmir