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Bozdoğan'da develer güreşti

Bozdoğan Belediyesi'nin ev sahipliğinde 16. Deve Güreşleri etkinliği düzenlendi.

25.02.2020 01:11 | Son Güncelleme: 25.02.2020 01:11Bozdoğan'da develer güreşti
Belediyesi'nin ev sahipliğinde 16. Deve Güreşleri etkinliği düzenlendi. , ve bölgelerindeki illerden gelen yaklaşık 140 devenin Bozdoğan'da arenaya çıktığı etkinlik, Mehteran Takımı gösterisi ile başladı.

Deve güreşlerini Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç, Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Süleyman Aypak ve protokol üyeleri izledi. Bozdoğan halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte güreşlerde rakiplerini yenen develerin sahiplerine kupaları teslim edildi. - AYDIN

Bozdoğan, Akdeniz, Marmara, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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