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Bozdoğan'da düğünlerde yemek ve çalgı yasaklandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında alınacak önlemlerin değerlendirildiği toplantıda düğün cemiyetlerinde yemek verilmesi ve çalgı yasaklandı.

19.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:45
Bozdoğan'da düğünlerde yemek ve çalgı yasaklandı
Aydın 'ın Bozdoğan ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında alınacak önlemlerin değerlendirildiği toplantıda düğün cemiyetlerinde yemek verilmesi ve çalgı yasaklandı.

Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç, başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi yaptığı toplantıda Korona virüse karşı alınacak önlemleri görüşüp karara bağladı. Toplantı sonrası alınan kararlar kapsamında, ikinci bir bilgilendirmeye kadar ilçemiz genelinde düğün cemiyetlerinin yemek ve çalgı olmaksızın yapılmasına, cenaze namazlarında aile bireylerinin dışında çok fazla kalabalık olmamasına özen gösterilmesine ve cenaze sonrası yemek, hayır vs. her türlü ikramın ikinci bir bilgilendirmeye kadar yapılmamasına, vatandaşların kamu kuruluşlarına acil ve zaruri ihtiyaç olmadıkça başvurmamaları konusunda teşvik edilmesine,

ilçe genelinde bulunan çay ocaklarındaki masa ve sandalyelerin kaldırılıp sadece sipariş usulü satış yapmalarının sağlanmasına, oy birliği ile karar verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Bozdoğan, Aydın, Güncel

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