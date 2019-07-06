06.07.2019 23:23
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Bozdoğan'da iş kazası: 1 ölü

Bozdoğan

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay Aydın'ın Bozdoğan İlçesinde bulunan kayyum atanan Çobanlar Mermer'e ait ocakta meydana geldi. 47 yaşındaki mermer işçisi Erol Özdemir, çalıştığı sırada 8 metre yükseklikten aşağıya düştü. Yaşanan kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye ambulans ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Erol Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mermer işçisinin cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. - AYDIN
Kaynak: İHA
Cumhuriyet Savcılığı, Bozdoğan, Aydın, 3. Sayfa

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