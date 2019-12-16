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Bozdoğan'da lise ve üniversite öğrencilerine burs verilecek

Bozdoğan Kaymakamlığı tarafından, sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla ilçede eğitim gören ihtiyaç sahibi lise ve üniversite öğrencilerine burs verilecek.

16.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:08Bozdoğan'da lise ve üniversite öğrencilerine burs verilecek
Kaymakamlığı tarafından, sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla ilçede eğitim gören ihtiyaç sahibi lise ve üniversite öğrencilerine burs verilecek.

Bozdoğan Kaymakamlığı tarafından ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verileceği duyuruldu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Kaymakamlığımızca, sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla ilçemizde eğitim gören ihtiyaç sahibi lise ve üniversite öğrencilerine burs verilecektir. Burs başvuruları 04.12.2019 - 20.12.2019 tarihleri arasında Bozdoğan Kaymakamlığı'na yapılacaktır. Başvuru şartları; T.C. vatandaşı olmak, başarı puanının üniversite öğrencileri için 2.60 puan ve üzerinde, lise öğrencileri için ağırlıklı ortalamasının 70 puan ve üzerinde olması. Adli sicil kaydı ve disiplin cezasının bulunmaması. Geri ödemesiz öğrenim kredisi ve herhangi bir kurum veya kuruluştan burs almıyor olması. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerden istenilen belgeler ise; kimlik fotokopisi, öğrenci belgesi, üniversite öğrencileri için transkript belgesi (1. sınıflardan alınmayacak), e-Devlet uygulaması üzerinden temin edilecek aile nüfus kayıt örneği, adli sicil kaydı belgesi ve yerleşim yeri belgeleri, başvuru formu (başvuru formuna ilişkin olarak ailede çalışan kişilerin çalıştığı iş yerlerinden alınacak olan bordro dökümü)"

Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç, öğrencilerin başvurularının burs komisyonu tarafından değerlendirileceği belirterek, "Adayların başarı durumları ve maddi desteğe ihtiyaçları esas alınarak burs alacak öğrenciler belirlenecek. Burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler başvuru formuna kaymakamlığın resmi internet sitesinden ulaşabilirler" dedi. - AYDIN

Bozdoğan, Güncel

Kaynak: İHA

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