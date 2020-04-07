Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bozdoğan Kaymakamı Ardıç, Salı Pazarı'nı denetledi

Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç, Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş ile ilçede kurulan Salı Pazarı'nı gezerek denetlemelerde bulundu.

07.04.2020 12:59 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:59
Bozdoğan Kaymakamı Ardıç, Salı Pazarı'nı denetledi
Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç, Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş ile ilçede kurulan Salı Pazarı'nı gezerek denetlemelerde bulundu.

Bozdoğan İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından Korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında kamu sağlığına olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla mevcut pazar yerinin Atatürk Caddesi üzerine taşınması kararlaştırılmıştı. Ayrıca ilçe merkezinde ve Mahallelere kurulan Pazar yerlerine diğer il ve ilçelerden gelen pazarcıların girişleri yasaklanmıştı.

Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç ve Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, zabıta ekipleri ve Emniyet Amirliği'nin aldığı önlemleri yerinde inceledi. İlçe merkezinde kurulan Salı Pazarı'nda incelemelerde bulunan Kaymakam Ardıç, alınan önlemlerin halk sağlığı açısından önemli olduğunu, tedbirlerin gereken hassasiyet ve titizlikle ilgili kurumlar tarafından uygulanmaya devam edileceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Ufuk Altıntaş, Bozdoğan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bozdoğan Kaymakamı Ardıç, Salı Pazarı'nı denetledi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız Haberler
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı Haberler
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti Haberler
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti
İngiltere’den virüse yakalanan Johnson’ın son durumu hakkında açıklama Haberler
İngiltere'den virüse yakalanan Johnson'ın son durumu hakkında açıklama
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye’ye örnek oluyor Haberler
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye'ye örnek oluyor
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı Haberler
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı
Avrupa’da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haberler
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek

Son Dakika Güncel Haberleri

13:34: Sakarya'da, sağlık çalışanlarına atıştırmalık ürünler - Haber 13:34: Uzayın Dibi ile Ekin Beril canlı yayında - Haber 13:34: Finike Halk Eğitim Merkezinden maske üretimi - Haber 13:34: Kepenk kapatan esnafa gıda yardımı - Haber 13:33: Koronavirüs tedavisi bitti, alkışlarla uğurlandı - Haber 12:20: Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı - Haber 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 12:10: Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 11:53: WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor - Haber 11:40: Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek - Haberler