Haberler » Güncel » Haber

Bozdoğan kemerinde restorasyon 2

30.09.2019 15:25Bozdoğan kemerinde restorasyon 2


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:19 - Hindistan'da feci kaza: 21 ölü, 50 yaralı
22:17 "Guterres'ten inisiyatif alacağı mesajını aldık" - NEW
22:15 Otomobil devrildi: 1 yaralı
22:11 Fas'tan Ordu'ya gelin geldi
22:10 "Sisteme dışarıdan bakmayı öğrenmeniz gerekiyor"
22:10 "Guterres'ten inisiyatif alacağı mesajını aldık"
22:09 Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi, ağır yaralandı