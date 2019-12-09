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Bozdoğan MYO'da AIDS bilgilendirme semineri verildi

Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu'nda HIV virüsü ve AIDS hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla AIDS bilgilendirme semineri düzenlendi.

09.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:38Bozdoğan MYO'da AIDS bilgilendirme semineri verildi
Adnan Menderes Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda HIV virüsü ve AIDS hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla AIDS bilgilendirme semineri düzenlendi.

Dr. Pınar Seçkin ve Hemşire Hatice Dalar'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde, AIDS'in ilk teşhis edildiği tarihten günümüze kadar geldiği yayılış durumu, hastalığın bulaşma şekli, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri anlatıldı.

Öğrencilerin HIV ve AIDS konusunda sorularının yanıtlanması sonrasında öğrencilere ve Meslek Yüksekokulu akademik personeline tanıtıcı broşürler dağıtıldı. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Bozdoğan, Güncel

Kaynak: İHA

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