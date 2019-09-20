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Bozdoğanlı karatecilere yan bakılmıyor

Bozdoğan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği karate kursuna katılan kursiyerler katıldıkları turnuvalardan 17 madalya ile döndü.

20.09.2019 12:10Bozdoğanlı karatecilere yan bakılmıyor
Bozdoğan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği karate kursuna katılan kursiyerler katıldıkları turnuvalardan 17 madalya ile döndü.

Bozdoğan Halk Eğitimi Merkezinin karatecileri Denizli ve Kuşadası'nda yapılan Karate Turnuvasında büyük başarı elde etti. Denizli Uluslararası Haldun Alagaş Karate Turnuvası'nda yaş kategorilerine göre Burak Kaan Kömürcüoğlu 2'inci, Güngör Tüz ise 3'üncü oldu. Kuşadası Zafer Kupası'na takım halinde katılan sporcular 6 adet altın, 3 adet gümüş ve 8 adet bronz madalya kazandı. Ayrıca sporcular 1 adet Zafer Kupası ve 1 adet Genel Klasman Kupası kazandı.

Bozdoğan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Albayrak, kursiyerlerin turnuvalarda göstermiş olduğu başarının büyük olduğunun altını çizerken, sporcu kursiyerleri kutlayarak, eğitmenlere ve destek veren herkese teşekkür etti. - AYDIN

Halk Eğitimi Merkezi, Bozdoğan, Kuşadası, Denizli, Spor

Kaynak: İHA

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