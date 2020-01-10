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Bozkır'a yeni oto galericiler sitesi yapılması planlanıyor

Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar ve Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, ilçede faaliyet gösteren oto galerici esnafıyla belediye konferans salonunda buluştu.

10.01.2020 08:58 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:58Bozkır'a yeni oto galericiler sitesi yapılması planlanıyor
Bozkır Kaymakamı Bayraktar ve Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, ilçede faaliyet gösteren oto galerici esnafıyla belediye konferans salonunda buluştu.
Oto galericilerin daha geniş ve site halinde bir arada bulunması için yeni bir oto galeri sitesi yapılmasının istişare edildiği toplantıda, Bozkır çevre yolunda yeni bir oto galerici sitesinin yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.
Oto galerici esnaflarıyla istişare eden Kaymakam Bayraktar ve Başkan Saygı, girişimlerin en kısa sürede başlatılacağını belirterek yakın zamanda somut adımların atılacağını sözünü verdi.
TOKİ ile işbirliği içerisinde yapılması planlanan galericiler sitesi ile birlikte oto galerici esnaflarının daha konforlu ve daha geniş alanlarda çalışarak sektörün ilçede geliştirilmesi hedefleniyor.

Toplantıda konuşan Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, oto galericilik sektörünün Bozkır'da daha da gelişmesi için esnaflardan gelen talep doğrultusunda çalışmalara başladıklarını belirterek yakın zamanda somut adımların atılacağını söyledi.

Sadettin Saygı, Oltan, Güncel

Kaynak: AA

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